Nye oplysninger om Salas død: Pilot måtte ikke flyve

Nye oplysninger om Emiliano Salas og piloten David Ibbotsons tragiske flystyrt fortsætter med at dukke op.

Sidste skud på stammen er en ganske foruroligende nyhed, om at David Ibbotson slet ikke burde have startet motorerne og fløjet Cardiffs rekordkøb fra Nantes til den waliske by.

Ifølge BBC var den engelske pilot farveblind, og han havde derfor ikke tilladelse til at flyve, mens det var mørkt.

Men det gjorde han.

Emiliano Sala skulle godt nok være fløjet fra Nantes til Cardiff tidligt om morgenen 21. januar, men flyveturen blev udskudt til klokken syv om aftenen, hvor det selvsagt var mørkt midt i januar.

BBC har foreholdt oplysningerne for de britiske luftfartsmyndigheder, UK Civil Aviation Authority (CAA), men de ønsker ikke at kommentere sagen, før alle undersøgelser er færdige.

The Air Accidents Investigation Branch (AAIB), der står for at udfærdige undersøgelserne, har meldt ud, at der er fokus på pilotens licens i forbindelse med undersøgelserne af flystyrtet.

Ifølge BBC har de fået bekræftet andetsteds, at piloten ikke havde en såkaldt 'night rating', der giver ret til at flyve i mørke.

Efter Salas tragiske død: Slagsmålet om pengene er begyndt

Se også: Sala-strid trækker i langdrag

Se også: Kevins rådgiver i dramatisk nødlanding

Markant lovændring: Her er alle de nye fodboldregler