Nye saudiske planer: Jagter Salah og Silva

Aleksander Ceferin rettede for nyligt en bredside mod Saudi-Arabien, da Uefa-præsidenten udtalte, at den saudiarabiske liga begår en fejl ved primært at hente aldrende stjerner.

I et interview med NOS blev Ceferin spurgt, om han er bekymret over, at flere og flere stjerner skifter fra Europa til Saudi-Arabien, hvilket Uefa-bossen blankt afviste.

- De burde investere i akademier. De burde hente trænere, og de burde udvikle deres egne spillere. Systemet med at hente spillere, der næsten er klar til at gå på pension, er ikke et system, der udvikler fodbold. Kina begik en lignende fejl, da de hentede en masse spillere, der var i slutningen af deres karrierer, lød det, ifølge AP, fra Ceferin.

Stikpillen fra Uefa-præsidenten preller dog af på Hafez Al-Medlej, der er tidligere chef for det asiatiaske fodboldforbunds marketingskomité, samt tidligere marketingschef for den saudiarabiske liga.

Det var ikke verdens undergang

- Den analyse er forkert. Vi henter ikke kun spillere, der er færdige. Al-Hilal er ved at hente Ruben Neves (portugiserens skifte er blevet officielt fredag, red.), som er 26 år og var jagtet af Barcelona. Benzema skiftede til Al-Ittihad som den seneste vinder af Ballon d'Or, lyder det, ifølge AS, fra Al-Medlej.

Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Den saudiarabiske liga lykkedes ikke med at hente Lionel Messi, men ifølge Hafez Al-Medlej er det ikke verdens undergang.

- Messi er den bedste spiller i øjeblikket, og hans ankomst ville have været værdifuld. Men vi kommer ikke til at reagere ved at hente en gennemsnitlig spiller i stedet. Lad os håbe, at Bernardo Silva fra Manchester City kommer hertil.

- Vi skal også indlede arbejdet med at hente Mohamed Salah, da han er virkelig populær i den arabiske verden og i Europa. Jeg tror, at Salah stadig har rekorder, han kan slå i Liverpool, så hvis han ikke kommer nu, så håber jeg, at det sker i fremtiden.

Mohamed Salah, der netop er fyldt 31 år, har to år tilbage af sin kontrakt med Liverpool.