Nye voldtægtsanklager mod Premier League-spiller

I går, mandag, blev en unavngiven Premier League-spiller anholdt under mistanke for voldtægt. Nu er det kommet frem, at det angiveligt ikke er et engangstilfælde

Flere store engelske medier skrev i går, at en Premier League-spiller var blevet anholdt af ordensmagten, mistænkt for voldtægt begået mod en kvinde i 20'erne i sidste måned.

Selvom anklagen i forvejen lyder særdeles alvorlig, afslører nye detaljer, at sagen angiveligt er endnu mere alvorlig end først antaget.

The Telegraph skriver tirsdag eftermiddag, at den unavngivne Premier League-spiller under anholdelsen er blevet afhørt om og anholdt for yderligere to tilfælde af voldtægt begået mod en anden kvinde, også i 20'erne, i april og juni sidste år.

Den mistænkte er foreløbigt blevet løsladt mod kaution indtil august måned efter cirka 30 timer i politiets varetægt.

Imens fortsætter efterforskningen, og den mistænktes klub er underrettet om anholdelsen.

The Telegraph skriver, at 'spilleren er internationalt kendt', og at 'spilleren planmæssigt skal spille VM i Qatar til november'.

Premier League-sæsonen begynder den 5. august, men det er nu uvist, om den mistænkte skal deltage i optaktsprogrammet for sin klub til den nye sæson.

