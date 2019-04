Nyt drop koster dyrt for Manchester United i topbrag

1. Mukhtar er alt for svingende

I sidste sæson var han Superligaens bedste spiller. Lige nu skulle man ikke tro, at det er den samme spiller, der er tale om. For Hany Mukhtar har leveret et skuffende forår med alt for mange udsving. Præstationerne var været ujævne, og målene er udeblevet. Blot én scoring er det blevet til i foråret for den 24-årige kreatør.

2. Wilczeks ujævne slutspil

Brøndby har de seneste sæsoner altid stolet på den polske bomber. Han scorede på samlebånd. Det har han også gjort i sæsonen, men bare ikke i mesterskabsslutspillet. Det var sjette kamp i træk, hvor han gik fra banen uden at score i Superligaen mod Esbjerg.

3. Forsvaret spiller sjældent til nul

Groft sagt er Brøndby blevet sårbare over for skud på mål. Det er efterhånden sjældent, de spiller til nul, og der bliver lavet mange personlige fejl i bagkæden. Det har kostet en del point i sæsonen.

4. Manglende stabilitet i præstationerne

Den ene uge spiller de dårligt og taber i Esbjerg. Næste uge vinder de over mestrene fra FC Midtjylland for siden at falde tilbage i en halvsløj præstation igen mod Esbjerg. Brøndby har slet ikke ramt et stabilt niveau. Holdet har således ikke vundet to kampe i træk under Martin Retov.