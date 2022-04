Nyt kæmpebud på Chelsea

Ineos-ejeren Sir Jim Ratcliffe har afgivet et bud på over 37 milliarder kroner i håbet om at købe den engelske storklub Chelsea FC

Det er to uger siden, at fristen for at byde på Chelsea FC er udløbet, men det har ikke stoppet ejeren af firmaet Ineos, Sir Jim Ratcliffe, fra at sende et gigantbud afsted i 11. time.

4,25 milliarder pund - svarende til 37,7 milliarder kroner - lyder buddet på ifølge The Times.

Ineos-ejeren havde en samtale med Bruce Buck, der er formand i Chelsea forleden, og har derefter afgivet det store bud.

Ratcliffe vil med buddet forsøge at overgå de tre amerikanske konsortier, der ligeledes har lagt et bud på London-klubben.

Ifølge The Times' oplysninger vil Ratcliffe investere 15,5 milliarder kroner i klubben over de kommende ti år.

Derudover vil der gå 22 milliarder til ofrene fra krigen i Ukraine.

'Vi lagde et bud i morges. Vi er det eneste britiske bud. Vores intentioner er at kreere en fin fodboldklub i London. Vi har ingen intentioner om at lave profit på det. Vi tjener vores penge på andre måder,' forklarede Ratcliffe til The Times.

Kæmpe prisstigning

Tidligere på dagen kom det frem, at prisen på at købe klubben var blevet hævet med 4,5 milliarder kroner.

Den voldsomme prisstigning skyldes, at man vil sikre endnu flere penge til velgørenhed i forbindelse med invasionen af Ukraine.

Beslutningen om at hæve prisen faldt dog ikke i god jord hos de potentielle købere fra Amerika, der ifølge The Times var efterladt i chok, da de hørte om prisstigningen.

Den engelske avis mener også at vide, at de tilbageværende kandidater, der vil købe klubben, er et konsortium anført af Boston Celtics-medejer Stephen Pagliuca i spidsen, et andet af LA Dodgers-medejer Todd Boehly samt en gruppe ledet af den tidligere Liverpool-bestyrelsesformand Sir Martin Broughton.

Det er det sidstnævnte konsortium, som Formel 1-stjernen Lewis Hamilton og tennisstjernen Serena Williams er engageret i.

Nu har Sir Jim Ratcliffe dog også meldt sig ind i kampen.

