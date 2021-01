Nyt regelbrud: Undersøger bommert

Corona-kaos: Mangler halvt hold

Manchester City iværksætter en intern undersøgelse, efter det er kommet frem, at Benjamin Mendy har brudt restriktionerne mod smittespredning af COVID-19 nytårsaften.

Det bekræfter klubben i en pressemeddelelse.

City-backen skulle have inviteret tre personer til sin husstand nytårsaften, hvilket bryder reglementet om kun at mødes med dem, man bor sammen med.

- Klubben er bevidst om et brud på restriktionerne med Benjamin Mendy involveret. Klubben er skuffet over overtrædelsen og vil foretage en intern undersøgelse af sagen, selvom spilleren har været ude at undskylde for sine fejl, forklarer Manchester City i en kommentar ifølge Sky Sports.

Nyheden kommer i kølvandet på flere udsatte kampe i Premiere League. Manchester Citys seneste kamp mod Everton blev afblæst af frygt for COVID-19, og søndagens kamp mellem Burnley og Fulham er også aflyst - ligeledes af frygt for virusspredning.

Chelsea har også haft sine kampe med COVID-19, hvor flere spillere har været testet positive. Derfor er der i øjeblikket stor bekymring blandt klubberne i Premier League.

Trods de mange COVID 19-tilfælde fortsætter Premier League søndag, når Manchester City står overfor Chelsea på Stamford Bridge.

Kampen fløjtes i gang klokken 17.30.

