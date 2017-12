Nytårsfesten fusede ud for Arsenal

Arsenal formåede ikke at besejre bundholdet West Bromwich i tæppefaldet for Premier League anno 2017

I årets sidste opgør i Premier League tabte Arsenal søndag aften et vigtigt skridt i kampen om toppladserne.

Ude mod West Bromwich formåede London-klubben kun at spille 1-1 med bundholdet West Bromwich i en kamp, der aldrig blev noget stort nytårsbrag.

Første halvleg var en halvsløj omgang, hvor ingen af holdene formåede at komme frem til de helt store chancer, på trods af at Arsenal havde bolden langt størstedelen af tiden.

Det var dog tæt på at ende med mål, da hjemmeholdets målmand, Ben Foster, havde store problemer med at beherske et langskud fra Alex Iwobi efter cirka en halv times spil.

De to hold fortsatte i samme forsigtige stil efter pausen, men efter en times spil var Alexandre Lacazette tæt på at bringe Arsenal foran.

Efter fine kombinationer kom han fri i feltet, men Ben Foster fik skubbet bolden ud til hjørne.

Det rystede dog ikke hjemmeholdet, der også fik muligheden for at komme på tavlen kort tid efter.

Arsenal-forsvaret gav overraskende meget plads til Jay Rodriguez. West Bromwich-angriberen afsluttede dog noget forkølet, så Petr Cech i Arsenals mål kunne nemt redde.

Syv minutter før tid skete der så endelig noget. Alexis Sánchez skød direkte på frispark, og bolden blev rettet af på James McClean, og Ben Foster var derfor chanceløs.

Det slog dog ikke hjemmeholdet ud. Bare fem minutter senere tog Calum Chambers med hænder i Arsenal-feltet, og Jay Rodriguez udnyttede derefter chancen fra 11 meter-pletten.

Ingen af holdene kom tæt på det vindende mål. 1-1-resultatet betyder, at Arsenal slutter 2017 på en femteplads med 38 point, mens West Bromwich ligger næstsidst med tre point op til stregen.

I søndagens anden kamp i Premier League endte det 0-0, da Crystal Palace havde besøg af rækkens nummer et, Manchester City.

