Oddset styrtdykker: Han er favorit til Arsenal-jobbet

Den tidligere Juventus-træner Massimiliano Allegri er bookmakernes favorit til at tage over efter Unai Emery, der fredag fik sparket i Arsenal.

Da Unai Emery fredag morgen mødte ind på Arsenals træningslejr, var spanieren overbevist om, at han også i weekenden ville stå i spidsen for ’The Gunners’.

Men da han fik et telefonopkald fra ’head of football’ Raul Sanllehi, vidste han formentlig godt, at tiden som Arsenal-manager var ovre.

Emery blev kaldt til møde med Sanllehi, og med til samtalen var også teknisk direktør Edu og direktør Vinai Venkatesham.

Spanieren fik overbragt det triste budskab og derefter mulighed for at tage afsked med Arsenal-spillerne.

48-årige Emery fik efter syv sejsløse kampe på stribe sparket i Nordlondon-klubben, der i stedet har gjort Fredrik Ljungberg til midlertidig træner.

Svenskeren var Emerys assistent, men skal man ellers tro bookmakerne, er det ikke usandsynligt, at Ljungberg kan få jobbet permanent.Oddsene på svenskeren er i hvert fald faldet betragteligt.

Favorit er lige nu italienske Massimiliano Allegri. Oddset på, at han bliver Arsenal-manager, er fredag styrtdykket, og det kunne tyde på, at der er noget i gære.

I hvert fald skriver Sky Sports, at der har været kontakt mellem Premier League-klubben og 52-årige Allegri.

For nogle dage siden var Wolverhamptons Nuno Esperito Santo ellers klar favorit, men han er nu blevet overhalet af Allegri, som senest var i Juventus.

Her viste den snu italiener, at han er i stand til at vinde titler, og modsat Santo er Allegri fri på markedet, så Arsenal ikke skal bøvle med en konkurrerende klub.

Wolverhamptons manager, Nuno Espirito Santo, kan ifølge bookmakerne komme i spil til Arsenal-jobbet. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Nuno Espirito Santo har ellers udført et godt stykke managerarbejde i Wolverhampton, som han først førte tilbage i Premier League og siden skaffede en plads i Europa League.

Wolves fik en skidt start på sæsonen, men er kommet efter det og indtager aktuelt femtepladsen i Premier League – et point foran Arsenal på ottendepladsen.

Ud over Allegri, Ljungberg og Santo bliver Pep Guardiolas assistent Mikel Arteta nævnt, mens Mauricio Pochettino, der i sidste uge blev fyret i Tottenham, er bookmakernes lidt frækkere bud på en Emery-afløser.

Unai Emery fik halvandet år som Arsenal-manager og førte i sidste sæson klubben i Europa League-finalen. ’The Gunners’ møder søndag Norwich på udebane, og det bliver med Fredrik Ljungberg på trænerbænken.

