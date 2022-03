Økonom: Abramovich sælger for at redde sin formue

Mandag indførte Den Europæiske Union (EU) yderligere sanktioner, mere specifikt rettet mod russiske oligarker og rigmænd med forbindelse til Ruslands præsident Vladimir Putin.

Samme dag sagde den britiske udenrigsminister Liz Truss, at den britiske regering har en liste over russiske oligarker, som vil blive sanktioneret de kommende uger som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

I kølvandet på dette meddelte den russiske Chelsea-ejer Roman Abramovich, at han ønsker at sælge den engelske fodboldklub. Ifølge Jesper Jørgensen, der er sportsøkonom hos Deloitte, er der især én årsag til, at russeren hiver salgskiltet frem netop nu.

- Den primære årsag er konflikten i Ukraine, der kan gå hen og presse ham økonomisk. Han vil sælge for at sikre sin formue, siger Jesper Jørgensen.

Han tror, at Chelsea-ejeren frygter at få sine økonomiske aktiver, der er bundet op i klubben, indefrosset. EU har allerede indefrosset flere russiske rigmænds økonomiske aktiver placeret i EU-lande.

- Et salg af klubben har ligget lidt i luften, allerede inden situationen i Ukraine, siger sportsøkonomen.

Abramovich var i mange år kendt for at være en stærkt engageret ejer, der tilbragte en del tid i og omkring klubben. Men siden hans engelske visum udløb i 2018, har russeren været knap så synlig på Stamford Bridge.

Ifølge den engelske avis The Guardian skyldtes det, at de britiske myndigheder udskød en fornyelse af russerens visum, hvorefter han selv droppede at ansøge om et nyt.

Under Roman Abramovich har Chelsea etableret sig som en af Europas største klubber. Det vil derfor kræve nogle store økonomiske midler at holde den engelske klub konkurrencedygtig i toppen af europæisk fodbold.

- Skal Chelsea holde den kadence, man har nu, og stadig være en top ti-klub i verdensfodbolden i forhold til både økonomi og sportslig kapacitet, så skal man have en anden rig mand som Abramovich ind, siger Asker Hedegaard Boye, der er forfatter til flere fodboldbøger, idéhistoriker og journalist på Weekendavisen.

En ny ejer af den kaliber bliver ikke noget problem at finde, mener Jesper Jørgensen.

- Det bliver ikke noget problem i den her verden. Chelsea er en attraktiv klub. Og der findes personer og kapitalfonde, der godt kan finansiere et køb af klubben, vurderer han og tilføjer:

- Jeg tror ikke, at salget er noget, der kommer til at påvirke klubbens økonomi.

Selvom Roman Abramovich formentlig ønsker Chelsea solgt hurtigst muligt, vurderer Jesper Jørgensen, at der godt kan gå flere måneder, før en handel gennemføres.

- Jeg tror, at både køber og sælger vil være interesserede i at lukke en handel, inden transfermarkedet åbner.

- En potentiel køber vil gerne undgå at være fanget i en situation, hvor klubben ikke kan være aktive på transfermarkedet, siger sportsøkonomen.