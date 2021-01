Offcielt: Stortalent til United

Atalanta havde håbet at leje Amad Diallo resten af sæsonen - men Solskjær vil have sin nye spiller nu

Manchester United har åbnet transfervinduet på mere end klem.

Således meddeler den engelske klub, at den har hentet et af de største talenter i europæisk fodbold. Det er tale om Amad Diallo fra Elfenbenskysten, som Premier League-klubben henter i italienske Atalanta.

Serie A-klubben havde håbet, at beholde Diallo frem til sommerpausen, men den idé bider Manchester United-magager Ole Gunnar Solskjaer ikke på.

Så snart visa-papirerne er i orden skal Diallo rejse til Manchester for at blive forenet med sine nye holdkammerater.

Kontrakten lyder helt frem til 2025, og så er der option for begge parter på yderligere et år.

- Manchester United har sådan en stolt historie med at udvikle unge spillere, og nu gør vi alt for at Amad kan nå åsit potentiale her, siger Ole Gunnar Solskjær.

Amad Diallo har endnu ikke valgt trøjenummer, men han glæder sig over, at det nu lykkedes. De to parter var også i kontakt i det foregående transfervindue.

- Da jeg talte med manageren, vidste jeg, at det var den perfekte klub for mig, siger han.

