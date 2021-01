Officielt: Chelsea fyrer Frank Lampard

Frank Lampard er fyret i Chelsea efter dårlige resultater i Premier League. Alt tyder på, at Thomas Tuchel tager over

Frank Lampard er færdig som Chelsea-manager efter blot halvandet år i spidsen for London-klubben.

Det bekræfter Chelsea på sin hjemmeside.

- Det er en meget hård beslutning for klubben, ikke mindst fordi jeg har et fantastisk personligt forhold til Frank, og jeg har den største respekt for ham, udtaler ejer Roman Abramovich, der har taget beslutningen sammen med bestyrelsen.

- Han er en mand med stor integritet og den højeste arbejdsmoral. Men under de nuværende omstændigheder tror vi på, at det er bedst at skifte manager, lyder det i pressemeddelelsen, hvor man også takker Lampard for indsatsen og ønsker ham det bedste i fremtiden.

Frank Lampard er færdig som manager i Chelsea. Foto: ANDY RAIN/Ritzau Scanpix

Klubben meddeler samtidig, at de ikke har flere kommentarer, før man har ansat en ny manager.

Ifølge stort set samtlige engelske medier bliver det tyske Thomas Tuchel, der overtager det varme sæde. Han blev fyret i Paris Saint-Germain i december.

Skuffende niendeplads

Det er svigtende resultater i Premier League, der har fået ledelsen til at tage konsekvensen. Chelsea er blot nummer ni efter 19 kampe og tabte senest til Leicester med 0-2.

Fyringen kommer dagen efter, at Chelsea spillede sig videre i FA Cup'en med en sejr på 3-1 over Luton.

I Champions League lykkedes det Lampard at føre Chelsea til 1/16-finalerne, hvor der venter to opgør mod Atletico Madrid i februar og marts.

42-årige Frank Lampard kom til Chelsea i sommeren 2019 efter et succesfuldt ophold hos Derby i den næstbedste række.

Den første sæson endte med en fjerdeplads i Premier League, men trods massiv oprustning i spillertruppen er succesen udeblevet i indeværende sæson.

Som aktiv spiller nåede han 648 kampe for Chelsea, hvor han naturligvis fortsat har legendestatus.

