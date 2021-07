Officielt: FCM-profil til Premier League

FC Midtjylland har solgt midtbanespilleren Frank Onyeka til Premier League-oprykkeren Brentford. Det oplyser FCM tirsdag på fodboldklubbens hjemmeside.

Brentford bekræfter også skiftet på sin hjemmeside og oplyser, at Onyeka har fået en femårig kontrakt.

Klubben skriver, at Onyeka fik sin arbejdstilladelse i weekenden og har bestået det obligatoriske lægetjek. Han ankom til England mandag og skal i karantæne, før han kan træne med sin nye klub.

FCM og Brentford har længe haft et tæt samarbejde, og klubberne har samme ejer, englænderen Matthew Benham. Desuden er FCM's bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, fodbolddirektør i den engelske klub.

Onyeka, som kom til FCM i 2016 som 18-årig fra den nigerianske samarbejdsklub FC Ebedei, nåede at spille 123 kampe og score 17 mål for midtjyderne, og nu tager nigerianeren et skridt op i karrieren.

FCM-sportschef Svend Graversen kalder Onyeka en succeshistorie.

- Frank er eksemplet på endnu en fantastisk historie om samarbejdet mellem vores akademi i Nigeria, akademiet i Ikast og superligaholdet.

- Han har taget hele rejsen, hvor han startede som angriber og hurtigt blev omskolet til midtbanespiller, siger Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

Onyeka ser tilbage på fem og et halvt år i Herning, som har gjort stort indtryk på ham.

- De to mesterskaber, pokaltitlen og Champions League-gruppespillet har alle været enorme oplevelser for mig. Jeg vil altid smile, når jeg tænker tilbage på at have været en del af så fantastisk et hold, siger Onyeka.

Han er spændt på de nye udfordringer i London.

- Det bliver vildt at spille i Premier League. Det har altid været min drøm, så jeg glæder mig meget til at spille i Brentford og forhåbentligt komme op på et endnu højere niveau, siger Onyeka.