Officielt: Forlænger kontrakten til 2026

Jürgen Klopp og Liverpool er så godt et match, at tyskeren nu får tilføjet flere år på sin eksisterende kontrakt med klubben

En elsket tysker i Liverpool har sat sin signatur på et vigtigt papir.

The Athletic berettede tidligere, at succestræneren Jürgen Klopp har forlænget sin aftale som manager for Liverpool med to år, og nu er det officielt.

Dermed løber hans aftale til 2026, og det er en storsmilende, kæk hovedperson, der selv sætter ord på nyheden i en video på Twitter.

- Jeg bliver to år mere! Og det er ikke kun mig. Min stab fortsætter også, hvilket er det vigtigste. Hvorfor spørger du måske? Fordi Ulla (Klopps hustru, red.) mente, jeg skulle gøre det, griner tyskeren og fortsætter:

- Men det er ikke den eneste årsag. Jeg elsker vores klub, og det er det bedste sted at være. Jeg føler mig meget, meget heldig. For seks et halvt år siden syntes FSG (ejerne, red.), at det var en god idé at bringe en tysk gut ind. Jeg håber, vi fortsat kommer til at nyde en masse gode stunder sammen.

Hans oprindelige kontrakt stod ellers til at udløbe i sommeren 2024, og dermed var parterne i forvejen sikre på at fortsætte samarbejdet de næste to år.

54-årige Klopp ankom til Anfield i 2015 efter en trænergerning i Borussia Dortmund, og da han først havde fundet sig til rette, begyndte han at tage den ikoniske by med storm.

I indeværende sæson er det stjernebesatte mandskab med i kampen om at vinde alle fire store trofæer.

Jürgen Klopp har betydet meget for Liverpool siden 2015, hvor han kom til klubben. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Carabao Cup-pokalen er allerede i hus, i FA Cup-finalen venter Chelsea 14. maj, onsdag sikrede man sig et godt udgangspunkt i det første semifinale-opgør i Champions League mod Villarreal, og så er ræset tæt med Manchester City i toppen af Premier League.

I sommeren 2020 kunne tyskeren og Liverpool fejre et Premier League-trofæ for første gang i 30 år, ligesom han har vundet verdens fineste klubturnering med Merseyside-klubben.

Jublen ville ingen ende tage, da det torsdag aften stod klart, at Liverpool vinder Premier League. Video: Reuters/Privatoptagelser

