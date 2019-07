Officielt: Frank Lampard er ny chef i Chelsea

Det har længe været offentligt kendt, at Chelsea forhandlede med klublegenden Frank Lampard om at overtage roret, efter Maurizio Sarri forlod klubben til fordel for Juventus i midten af juni.

Nu har forhandlingerne båret frugt. Frank Lampard overtager officielt det varme sæde i den pænere del af London. Det oplyser klubben torsdag på sin hjemmeside - og på Twitter.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

HE’S HOME!



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank — Chelsea FC (@ChelseaFC) 4. juli 2019

Her afsløres det også, at Frank Lampard er udstyret med en kontrakt, der løber tre år, og at han får titlen cheftræner - og altså ikke manager.

- Jeg er umådeligt stolt af at vende tilbage til Chelsea som cheftræner. Alle kender min kærlighed til denne klub og den historie, vi deler. Mit fulde fokus er dog på det job, der skal gøres og på at forberede den kommende sæson.

- Jeg er her for at arbejde hårdt og bringe mere succes til klubben. Og jeg kan ikke vente med at komme i gang, lyder det fra Lampard.

Roman Abramovich og Chelsea betaler i omegnen af 45 millioner kroner for at få Lampard fri af kontrakten med Derby, som han førte til playoff-finalen i Championship i den forgangne sæson. Det var desuden Lampards første sæson som manager.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Frank Lampard har en stor stjerne i Chelsea, hvor han fejrede store triumfer fra 2001-2013. Foto: AP

16. manager under Abramovich

Man kan roligt sige, at Chelsea har sikret sig en manager, der kender klubben indefra.

41-årige Lampard nåede således 640 kampe for klubben, inden han skiftede Premier League ud med Major League Soccer og New York City FC - kort afbrudt af en låneafstikker til Manchester City.

Frank Lampard bliver den 16. manager, der laver en aftale med Roman Abramovich siden 2003, hvis man regner de midlertidige med. Dermed taler statistikken ikke ligefrem for, at han rent faktisk ender med at fuldføre den treårige kontrakt.

Den tidligere engelske landsholdsspiller får ikke mulighed for at forstærke truppen, da Chelsea er ramt af karantæne i sommerens og januars transfervinduer.

Frank Lampard overtager Chelsea efter blot en enkelt sæson som Derby-manager. Foto: TONY O'BRIEN/Ritzau Scanpix

Se også: Klar til VM-finalen

Se også: Grove anklager: Mega-stjerner var fulde til træning

Derfor går Ståle på rov hos konkurrenterne