Officielt: Kæmpe ændring i Premier League

Premier League-klubber har stemt for at ændre datoen for sommerens transfervindue. Fristen er nu 1. september i stedet for torsdagen før sæsonens åbningsdag

Så er det officielt.

På et aktionærmøde i dag stemte Premier League-klubber for at vedtage en ændring af deadline, hvad angår sommerens transfermarked for sæson 2020/21.

Det betyder, at deadline-datoen kommer til at vende tilbage til det oprindelige tidspunkt nemlig i slutningen af august eller i starten af​ ​september.

2017 besluttede Premier League-klubberne ellers, at det skulle lukke dagen inden sæsonstart.

Det skriver Skysports.

- Der er fordele og ulemper, der er ingen tvivl om det. For når sæsonen starter, ved manageren, hvad han har indtil januar, men jeg tror stadig, at der er flere fordele ved at gå tilbage til den oprindelige dato, siger Skysports Danny Higginbotham.

- Sund fornuft har sejret. Premier League-klubber har nu rig mulighed for at være på lige fod med andre europæiske klubber, siger Danny Higginbotham.

Den nye deadline betyder, at sommerens transfervindue vil lukke den 1. september klokken 18.00 dansk tid.

