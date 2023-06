Officielt: Manchester City køber Chelsea-stjerne

Mandag forlod Ilkay Gündogan Manchester City, og tirsdag har de engelske mestre fundet en erstatning til midtbanen.

Klubben har nemlig haft snøren ude hos Chelsea, hvor man har fået kroatiske Mateo Kovacic på krogen.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Mateo Kovacic har været i Chelsea siden 2018, hvor han kom til klubben fra Real Madrid. I første omgang var der tale om en lejeaftale, men efter et år blev skiftet gjort permanent.

Siden har han været en vigtig balancespiller på Chelseas centrale midtbane i 221 kampe. Han havde egentlig kontrakt til sommeren næste år, men smutter et år før tid.

Kroaten skifter klub. Foto: Darko Bandic/Ritzau Scanpix

Nu skal han i stedet forsøge at vinde træner Pep Guardiolas gunst og spille sig til en plads på Manchester Citys stjernespækkede mandskab.

- Det er et fremragende skifte for mig, siger Mateo Kovacic ifølge Citys hjemmeside.

- Alle, der har set det her hold under Pep, ved, hvor gode de er. Det er det bedste hold i verden. Det er en drøm for alle fodboldspillere at blive en del af sådan et hold, siger Kovacic.

Kroaten har sat sin signatur på en fireårig kontrakt hos Manchester City.