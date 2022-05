Officielt: Manchester City og Dortmund enige om Haaland-handel

Transfersagaen har fundet sin afslutning.

Manchester City og Dortmund er blevet enige om, at Erling Haaland skifter til Manchester City fra 1. juli 2022.

Det skriver Manchester City på Twitter.

I tweetet meddeler klubben, at de mangler at få de personlige forhold i kontrakten helt på plads.

Sky Sports skrev mandag, at lægetjekket blev gennemført samme dag i Belgien på Hospital Erasme i Bruxelles.

Det lå i kortene, at 21-årige Haaland skulle videre for Dortmund. Kvaliteterne er til en endnu større klub, og samtidig er der en indbygget frikøbsklausul i hans kontrakt, som City har valgt at udløse.

Der er divergerende meldinger om det præcise beløb, som dog skulle være 450-550 millioner kroner.

Norsk bomber

Det er en angriber med en sand målnæse, som City får ind på holdet til den kommende sæson. Og mange mål endda.

85 kasser i 88 kampe har Erling Haaland banket ind for Dortmund, siden han kom til klubben i 2020. Samtidig står han noteret for 15 mål i 17 landskampe for Norge.

Real Madrid og Bayern München skulle angiveligt også have stået klar med en kontrakt til Erling Haaland, der dog i sidste ende har valgt Pep Guardiola og Manchester City.

Og netop Pep Guardiola var for få timer siden ude og sige noget om Haaland, uden han faktisk sagde noget.

- Alle kender situationen. Jeg kan ikke lide at snakke om fremtiden og næste sæson. Jeg bør ikke sige noget, da Dortmund og City har sagt, at jeg ikke må sige noget, før aftalen er helt på plads, sagde han på et pressemøde tirsdag.

Nu skulle der ikke stå noget i vejen for, at Guardiola kan snakke frit om sin nye stjerneangriber.

