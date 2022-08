Officielt: Mikkel Damsgaard skifter til Brentford

Premier League-klubben Brentford er blevet endnu en dansker rigere.

Landsholdsspilleren Mikkel Damsgaard skifter således fra italienske Sampdoria til Thomas Franks mandskab, oplyser Sampdoria på deres hjemmeside.

Brentford har ligeledes bekræftet handlen på deres hjemmeside.

Mikkel Damsgaard får en femårig kontrakt i London-klubben.

Brentford afslører ikke noget om prisen på danskeren, men ifølge udenlandske medier har klubben betalt omkring 15 millioner euro svarende til 110 millioner kroner for Mikkel Damsgaard.

Han starter træningen i sin nye klub i denne uge og har således muligheden for at debutere mod Christian Eriksen og Manchester United, når de tørner sammen i Premier League på lørdag.

- Bees-fansene vil bedst kende Mikkel for sine præstationer for sit land under den udskudte EM 2020-turneringen. Han hjalp Danmark med at nå semifinalen i turneringen og scorede i semifinalen mod England på Wembley. Det er et af fire mål, han har scoret for Danmark i 16 optrædener, skriver Brentford på deres hjemmeside.

Mikkel Damsgaard er seneste dansker til at tilslutte sig kolonien i Brentford. Foto: Brentford FC

Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, lægger ikke skjul på sin begejstring over den nye signing.

- Mikkel er, efter min opfattelse, en klassisk Brentford-signing. Han er en ung spiller med stort potentiale til videreudvikling. Vi ved, vi kan hjælpe Mikkel med at nå sit højeste niveau. Vi har personalet her, der har erfaring i at gøre det, og vi ser frem til at arbejde med ham, siger Thomas Frank til Brentfords hjemmeside.

- Mikkel er en spiller, der har vist lovende takter i FC Nordsjælland og Sampdoria samt til EM sidste sommer, hvor han havde en fantastisk turnering for Danmark, lyder det videre fra danskeren.

22-årige Damsgaard har fået spoleret den seneste del af opholdet i Italien af sygdom og skader. Han nåede 49 kampe og to mål for klubben siden skiftet fra FC Nordsjælland i sommeren 2020.

Thomas Frank må i denne sæson undvære Christian Eriksen - men nu har han fundet sin erstatning i Mikkel Damsgaard. Foto: David Klein/Reuters

Skaderne er dog ikke noget, der bekymrer Thomas Frank.

- Han har været uheldig med skader det seneste år, men vi har allerede set, at han er en ekstremt talentfuld spiller, der kan løbe med bolden og flytte den godt. Han er opmærksom på rummene omkring ham, og han spille bolden på sin førsteberøring. Han ønsker også at spille den fremad i banen og kan gøre det ved enten at aflevere eller drible, siger Thomas Frank.

Midtbanespilleren gjorde fint opmærksom på sig selv for englænderne sidste sommer, da han blandt andet scorede direkte på frispark i EM-semifinalen mod netop England. Han står noteret for 16 landskampe og fire mål i rødt og hvidt.

