Officielt: Newcastle sælger Saint-Maximin til Al-Ahli

Allan Saint-Maximin skifter fra Newcastle til Al-Ahli.

Det bekræfter Newcastle på klubbens hjemmeside søndag eftermiddag.

Her fremgår det, at de to klubber er nået til enighed om en uoplyst pris, og at transferen nu er endegyldigt på plads.

26-årige Saint-Maximin bekræftede lørdag, at han ville forlade Newcastle. Det skete i en officiel farvelbesked, som franskmanden delte på sin personlige Twitter-profil.

Nu står det så klart, at det bliver Al-Ahli, der løber med Saint-Maximins underskrift.

Transferen har været genstand for stor debat, fordi flere Premier League-klubber angiveligt stiller spørgsmålstegn ved, at de to klubber har samme majoritetsejerskab.

Ifølge The Athletic betaler Al-Ahli omkring 30 millioner dollars - svarende til cirka 203 millioner danske kroner - for Allan Saint-Maximin.