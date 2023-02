Officielt: Nissens nye træner på plads

Rasmus Nissen Kristensen får spansk selskab på cheftræner-posten i Leeds United.

Valget er faldet på 52-årige Javi Gracia.

Det melder Leeds United ud i en pressemeddelelse, efter engelske medier i løbet af tirsdagen af berettet, at ansættelsen var tæt på at falde på plads.

Javi Gracia har gennem årene været i en lang række klubber - heriblandt Valencia, Watford og Osasuna. Hans seneste trænerjob var i Qatar, hvor han stod i spidsen for Al-Sadd SC.

Leeds melder, at Gracia har skrevet under på en 'fleksibel kontrakt'.

Javi Gracia er ny træner i Leeds United. Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Resten af sæsonen skal spanieren forsøge at redde kastanjerne ud af ilden og sikre Leeds en placering over nedrykningsstregen. I øjeblikket befinder klubben sig på en faretruende 19. plads med to point op til den gode side af nedrykningsstregen.

Leeds håber, at Javi Gracias første kamp i spidsen for mandskabet bliver lørdagens nedrykningsdrama mod Southampton på 20. pladsen. Det er dog betinget af, at spanieren får den fornødne arbejdstilladelse.

6. februar fyrede Leeds Jesse Marsch efter en lang række skuffende resultater.