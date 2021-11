Officielt: Ole Gunnar Solskjær er færdig i Manchester United

Ole Gunnar Solskjær er fortid i Manchester United.

Det meddeler klubben, der holdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde lørdag aften.

Nordmanden fik tre år i spidsen for den klub, han selv fejrede store triumfer med på banen, men den seneste tids dårlige resultater - senest 4-1-blamagen mod Watford - var altså for meget for klub-ledelsen, der ikke så anden udvej end at give ham silkesnoren.

- Ole vil altid være en legende i Manchester United, og det er med stor ærgrelse, at vi er nået til denne svære beslutning. Selvom de sidste uger har været skuffende, skal de ikke tilsløre alt det arbejde, han har gjort de seneste tre år med at opbygge fundamentet for langsigtet succes, skriver klubben blandt andet og understreger, at han altid er velkommen på Old Trafford.

Klubben meddeler samtidig, at Solskjærs nu forhenværende assistent Michael Carrick overtager roret de kommende kampe, mens der findes en midlertidig manager, som kan stå i spidsen for klubben frem til sommer.

Der er dermed ikke lagt op til, at den næste manager bliver en langsigtet løsning. Det skyldes sandsynligvis, at man godt er klar over, at det kan blive svært at rekruttere den rigtige manager midt i sæsonen.

Zinedine Zidane, Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino og Erik ten Hag har været nævnt som favoritter til jobbet. Kun Zidane er dog fri på markedet af de fire.

Ole Gunnar Solskjær overtog jobbet i december 2018, da José Mourinho blev fyret. I første omgang som midlertidig løsning, men det blev vekslet til en permament kontrakt i marts 2019. Nordmanden fik endda en ny treårig aftale i sommer.

Han har desuden en fortid som manager i Cardiff, cheftræner i norske Molde samt angrebs- og reservetræner i Manchester United.

Du kan se højdepunkterne fra Ole Gunnar Solskjærs sidste kamp i spidsen for Manchester United nedenfor, samt hans sidste interview som United-træner