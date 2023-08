Officielt: Rasmus Højlund skifter til Manchester United

Rasmus Højlund er officielt ny Manchester United-spiller. Han kan samtidig bryste sig af at være den dyreste danske fodboldspiller nogensinde

Det er en af de handler, man kommer til at tale om lang tid ud i fremtiden.

Rasmus Højlund kan efter flere dages forberedelse nu officielt kalde sig Manchester United-spiller og bytter dermed Atalanta og Serie A ud med Premier League.

Det oplyser Manchester United på sin hjemmeside.

Ekstra Bladet er til stede i den engelske arbejderby i de her dage for at være helt tæt på skiftet.

...

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix.

Det har længe været en offentlig hemmelighed, at 'The Red Devils' har haft den danske stjerne øverst på deres ønskeseddel.

Atalanta har dog været meget bevidst omkring, hvad deres guldfugl var værd, og det har derfor taget lang tid for begge klubber at nå til enighed om en pris.

Ifølge The Athletic blev parterne i sidste ende enige om en femårig aftale med option på en sæson mere, og prisen for Højlunds kvaliteter ligger på 72 millioner pund - svarende til 626 millioner kroner.

Af dem er de otte millioner pund såkaldte add-ons, der afhænger af Højlunds præstationer i den røde United-trøje.

Den forgangne uge tog forhandlingerne til, og lørdag kom det frem, at Rasmus Højlund ikke var med i truppen til Atalantas træningskamp mod Bournemouth. Det var på trods af, at han tidligere lørdag var en del af kamptruppen.

Ekstra Bladet kunne efterfølgende skrive, at klubberne var tæt på at være enige om en pris.

Rasmus Højlund startede sin professionelle karriere i FC København.

I januar 2022 blev han solgt til Sturm Graz, der kun et halvt år efter solgte ham videre til Atalanta.