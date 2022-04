Officielt: Ten Hag er ny træner i Manchester United

En 52-årig hollænder og en nu tidligere Ajax-træner er den nye sherif på Old Trafford.

Erik ten Hag har nemlig sat blæk på et papir, der gør ham til Manchester Uniteds nye manager fra denne sommer.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside og på Twitter.

'Det er en stor ære at blive Manchester Uniteds nye manager, og jeg er spændt på de udfordringer, der ligger forude. Jeg kender klubbens fantastiske historie, og jeg er opsat på at udvikle et hold, der kan skaffe den succes, fansene fortjener', siger ten Hag om sin ansættelse.

Hollænderen har underskrevet en kontrakt, der holder ham i klubben til sommeren 2025, og der er mulighed for at forlænge den med et år.

Siden fyringen af Ole Gunnar Solskjær i november har tyske Ralf Rangnick stået på sidelinjen og pisket Uniteds tropper frem.

Det har været alment kendt, at hans virke blot var midlertidigt, og derfor glæder klubben sig over, at man nu har fundet en permanent løsning.

'I løbet af hans fire år i Ajax har Erik bevist sig som en af de mest spændende trænere i Europa. I vores samtaler med ham har han imponeret os med en langsigtet strategi, der skal bringe Manchester United tilbage i toppen', siger fodbolddirektør, John Murtough.

Manchester United havde tirsdag en svær dag på kontoret.

Ajax ligger på førstepladsen i Æresdivisionen, og ten Hag har indtil nu vundet to hollandske mesterskaber og to pokaltitler med storklubben, siden han blev ansat i slutningen af 2017.

Manchester United har i den grad brug for oprejsning. Tirsdag tabte 'De Røde Djævle' med 0-4 til Liverpool og var i store problemer undervejs.

I Premier League indtager de en sjetteplads.

