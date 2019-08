Officielt: United køber verdens dyreste forsvarer

Den 26-årige engelske midterforsvarer Harry Maguire har længe været rygtet til Manchester United. Og nu skiftet fra Leicester officielt.

Maguire skifter til Manchester på en seks-årig kontrakt.

- Jeg er glad for at have skrevet under med denne fantastiske klub, siger Maguire til klubbens hjemmeside.

#lcfc can confirm that an agreement has been reached with Manchester United for the transfer of defender @HarryMaguire93.



Best wishes, Harry! — Leicester City (@LCFC) August 5, 2019

Leicester skriver på klubbens hjemmeside, at der er tale om klubrekord.

Det har tidligere været fremme, at Maguire bliver verdens dyreste forsvarsspiller til en pris omkring 666 millioner kroner og dermed slår prisen på 630 millioner kroner for Virgil van Dijk fra Southampton til Liverpool i januar 2018.

- Jeg har virkelig nydt min tid i Leicester og vil gerne takke alle i klubben og fansene for deres fantastiske støtte gennem to sæsoner. Men når Manchester United banker på min dør, er det en enestående mulighed, siger Maguire.

- Jeg er meget spændt på visionen og planerne, som manageren har for holdet. Det er tydeligt at se, at Ole bygger et hold, der kommer til at vinde trofæer, siger Maguire, der ser frem til at møde sine nye holdkammerater.

Maguire er fortid i Leicester. Foto: ED SYKES/Ritzau Scanpix

Harry Maguire spillede samtlige af Englands syv kampe ved VM-slutrunden sidste sommer og står noteret for 20 landskampe i alt.

Som ungdomsspiller var han i Sheffield United, hvor det også blev til 134 kampe på førsteholdet, og siden kom han til Hull, der undervejs havde ham udlån til Wigan, inden han i 2017 kom til Leicester, hvor han nu altså snart er fortid og kan skrive 'rød djævel' på sit cv.

Manchester United skulle også være ude efter en aftale med Sportings 24-årige midtbanespiller Bruno Fernandes, men her er en pris endnu ikke aftalt.

Tidligere på sommeren blev hollandske Matthijs de Ligt verdens næstdyreste forsvarer, da han skiftede et beløb, der med klausuler når op på 612 millioner kroner, mens Bayern Münchens køb af Lucas Hernandez var i samme prisniveau - de rykker nu et trin ned på ranglisten over verdens dyreste forsvarsindkøb.

