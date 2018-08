Officielt: VM-helt rykker til Premier League

Everton er brandvarme på denne sidste dag af det engelske transfervindue. De har først præsenteret den brasilianske offensivspiller Bernard, og nu er turen kommet til Yerry Mina og André Gomes, som de henter i FC Barcelona.



Det melder den spanske mesterklub på deres officielle hjemmeside.



Her bliver det slået fast, at man er nået til enighed med den engelske klub. Her afslører de også prisen på den colombianske midterforsvarer, og den ligger på 225 millioner kroner. Derudover oplyser den spanske klub, at der er lavet en aftale om, at de kan købe spilleren tilbage.



Dermed blev det kun til et halvt år for Yerry Mina i Barcelona, hvorefter turen nu går til Premier League.



For André Gomes vedkommende er der tale om en lejeaftale, som kommer til at koste den engelske klub 15 millioner kroner. Desuden kommer de til at betale portugiserens løn i perioden, de lejer ham.

