Old Trafford invaderet af fans: Kæmpe kamp udsat

Manchester Uniteds fans har invaderet Old Trafford og nået ind på banen. De er meget sure på Glazer-familien, der ejer klubben og havde planer om at indgå i Super League.

Den tidligere topangriber Stan Collymore har delt video af invasionen.

Aktionen skete med under to timer til kickoff i storkampen mellem Manchester United og Liverpool, var planlagt til at starte klokken 17.30 dansk tid.

Det kommer imidertid ikke til at ske. En halv time før kampstart oplyser flere engelske medier, heriblandt Sky Sports, at opgøret udsat grundet protesterne.

Det vides ikke hvor lang tid, der går, før opgøret kan sættes igang. Flere meldinger går på, kickoff skulle være flyttet en time.

Begge hold opholder sig efter sigende stadig på deres hotel.

Som en anden hegnsvæltning på Roskilde-festivalen væltede tilhængerne barrierne udenfor stadion, og nu er flere hundrede inde i 'Drømmenes teater'.

Det er endnu usikkert, hvornår dagens kamp kan begynde.

Tidligere på dagen kunne man også se, at Manchester Uniteds bus blev holdt tilbage af protestetrende supportere.

Selvom de engelske klubber hurtigt trak følehornene til sig i forhold til Super League, så har fansene ikke glemt deres forsøg på at etablere en ny liga. Prostesterne her står som vidnesbyrd om dette.

Det var forventet, at omkring 10.000 fans ville møde op, og arrangørerne opfordrede - på linje med manager Ole Gunnar Solskjær - til, at protesterne foregik fredeligt.