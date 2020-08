- Om et år er det Real eller Barcelona

Se også: Overraskende skifte i nat

Dortmunds 20-årige stjerneskud Jadon Sancho er denne sommers helt store føljeton på transfermarkedet og lige nu foregår der et sandt pokerspil.

Manchester United ville købe den engelske offensivspiller, men bød ikke helt de 893 millioner kroner, som tyskerne krævede, så Dortmund meldte ud, at Sancho nu definitivt ville blive i klubben.

Flere eksperter kaldte bluff og slog fast, at skiftet nok skulle ske, men en anden ekspertvurdering peger nu i modsatte retning.

- United er et attraktivt bud, og en af de største klubber i verden med et ungt og spændende hold, men Sancho vil ikke komme til at mangle bejlere i sin karriere, skriver den tidligere engelske landsholdsspiller Danny Murphy i sin klumme i Daily Mail.

- Og han vil opdage, at om et års tid, når fodboldfinanserne er mere stabile, så vil han også kunne vælge Liverpool, sit lokale hold Chelsea, Barcelona eller Real Madrid.

Hvis Sancho takker nej til Manchester United, så er det endnu større klubber, der venter næste sommer, vurderer BBC-ekspert. Foto: LEON KUEGELER/Ritzau Scanpix

Der ligger også en slutrunde for landshold, der kan få betydning.

- Jeg tror, at han hellere vil vente og se sine muligheder efter EM næste sommer i stedet for at lave ballade og fortælle Dortmund, at han vil væk nu, lyder det fra 43-årige Danny Murphy, der nåede ni landskampe i starten af årtusindet samt knap 600 kampe i toppen af engelsk fodbold for klubber som Liverpool, Fulham, Tottenham, Blackburn, Charlton og Crewe, og siden har arbejdet som ekspert hos BBC.

Jadon Sancho scorede 20 mål og stod for 20 assists i den forgangne sæson og har også 11 landskampe på sit cv. Hans kontrakt i Dortmund udløber i 2023.

