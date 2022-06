Ombejlet landsholdshelt hastet ind med privatfly

Der var én spiller, der fik mere travlt end resten, da Kasper Hjulmand tirsdag gav sine spillere løbepas.

Rasmus Nissen Kristensen havde nemlig et møde i kalenderen med en Cessna privatjet - en CitationJet CJ3 for nu at være præcis.

Efter et fortættet rejseprogram med kampe i Paris og Wien med tre dages mellemrum, så har spillerne fået en kærkommen fridag, inden optakten til Kroatien sættes i gear.

For den danske Salzburg-forsvarer bliver fridagen hektisk.

Overgangen til Premier League-klubben Leeds skal lukkes i løbet af onsdagen.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle som de første nåede forhandlingerne mellem RB Salzburg for alvor et nyt niveau, da Leeds for en uge siden lancerede et bud på ti mio. pund - 87 mio. kr.

Siden har handlen stort set været på skinner.

Eneste hurdle har været interessen fra andre bejlere, som kunne lokke med Champions League.

Fløjet ind i privatjet, Foto: Claus Bonnerup

Rasmus Nissen Kristensen har imidlertid skubbet tanken om kongeklassen til side for at lukke en aftale med traditionerne i Leeds, hvor han genforenes med sin tidligere Salzburg-træner, Jesse Marsch, i verdens mest intense liga.

Rasmus Nissen Kristensen lettede fra Kastrup tirsdag aften og landede efter 99 minutter i luften i Leeds-Bradford Airport.

Forude venter et omfattende lægetjek onsdag inden de sidste detaljer i en langvarig aftale skal falde på plads. Alt peger mod en fire-årig aftale med Yorkshire-klubben.

Leeds rykkede op i Premier League takket være Marcelo Bielsas fantastiske arbejde for to sæsoner siden. Klubben hører til blandt de tunge drenge i engelsk fodbold, hvilket afspejles af, at rivaliseringen med Manchester United er intens og går langt tilbage.

Danskeren har skabt sin navn med tre stærke sæsoner i RB Salzburg. Foto: Lars Poulsen

Rasmus Nissen Kristensen er en vigtig tilføjelse til Leeds-truppen efter en turbulent sæson. Defensiven vaklede markant undervejs, og de var tæt på at rykke ud.

Danskeren er udset til at afløse Luke Ayling fra sæsonstart, da den 30-årige Leeds-back stadig lider under den operation, som han gennemgik i maj.

Rasmus Nissen Kristensen flyver efter planen retur til Danmark onsdag og slutter sig til landsholdskammeraterne på Marienlyst Strandhotel... formentlig har han en nytrykt Premier League-kontrakt med i baglommen.

