Ondt værre for Eriksen: Saves over i engelske medier

Det har ikke altid været så let at være Christian Eriksen det her efterår, og meget kritik er suset ind over den vindblæste danskers tindinger.

Efter søndagens uafgjorte kamp mod Everton er kritikken kun tiltaget i volumen. Han scorer laveste karakter i engelske aviser, og en uheldig statistik fra kampen har også gjort ham til genstand for hån på sociale medier.

Danskeren formåede nemlig hverken at skabe én eneste chance, bolderobring eller bare at få affyret et skud eller udfordret en modstander. Til gengæld stod han noteret for et gult kort og hele 16 boldtab.

Mangler autoritet

Det har også sat sit præg på karaktergivningen i de engelske medier, der ikke har meget positivt at sige om den tidligere meget roste Tottenham-playmaker. Squawka selv giver danskeren karakteren fem, næstlaveste karakter givet ved den lejlighed.

De kritiserer Eriksen for unødvendigt mange boldtab, for sit gule kort og for i det hele taget ikke at have autoritet på banen, hvad de beskriver som 'et velkendt syn'. Lige så hårde er The Independent og Sky Sports, der bedømmer Eriksen til at have været dårligst for sit hold med karakteren fem.

Han delte kun den lave karakter med Son-Heung Min, der mest af alt vil blive husket for sit røde kort efter at have været involveret i en tackling, der førte til en meget voldsom skrækskade for modstanderholdets Andre Gomes.

Football London giver ham bundkarakteren fire, kun delt med sent indskiftede Giovani Lo Celso, og revser ham for sløset afleveringsspil og konkluderer nedslående, at danskeren er 'så langt fra sit bedste og viser nul tegn på forbedring.'

Engelske Inews giver ligeledes Eriksen laveste karakter og hæfter sig også ved, at danskeren ikke så ud til at anstrenge sig eller gøre en indsats efter sine mange boldtab. 'En skygge af sit tidligere selv', vurderer de.

Christian Eriksen har haft meget at tænke over i løbet af efteråret. Blandt andet hvor han og familien skal hen efter sommerens kontraktudløb. Her ses han til et pressemøde med landsholdet. Foto: Ritzau Scanpix

Uønsket af klublegender

Ikke meget er gået helt efter planen for den danske landsholdsstjerne, der formentlig havde regnet med at blive flået væk fra Nordlondon efter sommerflirt med klubber af en karat som Real Madrid og Bayern München.

Flirten udviklede sig dog aldrig til mere, og kun ligakonkurrenterne Manchester United bød sig for alvor til. Danskerens spil har siden haltet gevaldigt i efterårssæsonen, mens mange har spekuleret i, om det nedadgående formkurve har været udtryk for en slet skjult skuffelse over stadig at være i Tottenham.

Det har fået store navne til at veje ham for let til nogle af hans ønskede destinationer. Blandt andet har Sky Sports' Jamie Carragher fastslået, at Eriksen ganske enkelt ikke var 'god nok til Real Madrid'. Da Manchester United var på tapetet, gav klublegenden Roy Keane i medierne slet og ret udtryk for, at han ville fraråde at købe ham.

Og da Bayern München så var oppe at vende som et muligt skifte, fik Eriksen her også den kolde skulder af et af den sydtyske klubs største koryfæer, Lothar Matthäus.

- Et skifte til Bayern München vil ikke give nogen mening for mig. Han er ikke en spiller, der kan hjælpe Bayern, var Bayern- og Tyskland-legendens kontante reaktion på rygterne.

Og som fem sæsoners kvalitetspræstationer er blevet afløst af ugidelige og anonymer optrædener for Tottenham, er danskerens stjernestatus også så småt begyndt at falme på hjemmefronten. Den tidligere mangeårige Tottenham-målmand Erik Thorstvedt sagde i sidste uge, at det var 'en katastrofe', at Eriksen ikke var blevet solgt, og at danskeren ikke vil ende i en pæn afsked med den klub, hvor han i seks år har haft sine græsgange.

- Det, der har været et fantastisk Tottenham-kapitel for Christian Eriksen, ender på en sur måde. Det tror jeg ikke, der kommer til at være nogen tvivl om, siger Thorstvedt.

