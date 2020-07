Oprejsning til Schmeichel

Kasper Schmeichel og Leicester styrker positionen som nummer fire i Premier League, efter at holdet torsdag aften vandt 2-0 på hjemmebane over Sheffield United.

Med sejren har Leicester på fjerdepladsen nu 62 point i Premier League - tæt forfulgt af Manchester United, der har 59 point og en kamp i hånden.

Chelsea ligger på tredjepladsen med 63 point efter tirsdagens sejr over Norwich.

Leicester, Manchester United og Chelsea kæmper om Premier Leagues tredje- og fjerdeplads, der giver adgang til næste sæsons Champions League.

Ayoze Perez var manden med målet, da Leicester bragte sig på 1-0 og kørte en sejr over Sheffield United hjem. Foto: Catherine Ivill/Reuters

I lang tid så det ud som om, at Premier Leagues femteplads også ville udløse en Champions League-billet, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) udelukkede Manchester City, der ligger på andenpladsen, fra europæisk deltagelse i to sæsoner.

Men femtepladsen udløser ikke en Champions League-billet alligevel, efter at Den Internationale Sportsdomstol (CAS) omgjorde Uefas dom.

Leicester sad tungt på kampen i første halvleg. Selv om det var småt med gode chancer, tog hjemmeholdet føringen i det 29. minut.

Assisten kom fra den 19-årige wingback Luke Thomas, der spillede sin første kamp for Leicester.

Ikke desto mindre leverede debutanten et indlæg, som Ayoze Perez kunne sætte hårdt i nederste venstre hjørne af Sheffield Uniteds mål.

I anden halvleg begyndte Leicester at flytte bolden hurtigere, og både angriberen Jamie Vardy og kantspilleren Harvey Barnes kom frem til gode chancer.

Nyindskiftede Demarai Gray kunne gøre det til 2-0 til Leicester, efter at Jamie Vardy assisterede ham foran mål. Foto: Michael Regan/Reuters

Leicesters Kasper Schmeichel måtte dog i aktion efter en lidt tilfældig, men vanskelig afslutning fra gæsternes midtstopper John Egan.

Med ti minutter igen kunne hjemmeholdets Jamie Vardy servere bolden for Demarai Gray, der fra tæt hold gjorde det til 2-0 og sikrede de tre point for Leicester.

Leicester skal møde Tottenham og Manchester United i Premier Leagues sidste to spillerunder.

Aston Villa spillede torsdag uafgjort 1-1 ude mod Everton. Aston Villa møder West Ham i sidste spillerunde, hvor begge hold kan være i fare for at rykke ned.

