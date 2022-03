Oprørt Tuchel: - Stop jeres spørgsmål

Den tyske Cheslea-manager, Thomas Tuchel, har fået nok.

Siden Ruslands invasion af nabolandet Ukraine har Tuchel fået mange spørgsmål om situationen, og nu vil han ikke svare på flere.

På et pressemøde tirsdag var Tuchel så frustreret over, at han skulle give udtryk for sin holdning til krigen, at han måtte opfordre journalisterne til at stoppe deres spørgsmål.

Tuchel nægtede i første omgang også at svare på spørgsmål om klubbens russiske ejer, Roman Abramovich.

- Prøv, at hør her. Jeg er ikke politiker. Helt ærligt, I er nødt til stoppe.

- Jeg får det dårligt, når jeg taler om det, fordi jeg føler mig meget priviligeret. Jeg sidder her i fred, og jeg gør det bedste, jeg kan, men I skal stoppe med de her spørgsmål.

- Jeg har ingen svar til jer.

Senere på pressemødet fortalte han dog, at konflikten havde påvirket ham i stor grad.

- Det er forfærdeligt. Der kan ikke være nogen anden mening om det, men hvorfor skal vi blive mere distraheret i vores arbejde end jer? Vi ved, at der er vigtigere ting. Det vil aldrig ændre sig.

Pressemødet kom forud for klubbens møde med Luton Town i FA cuppen på onsdag.

Chelseas russiske ejer, Roman Abramovich, er tæt forbundet med Ruslands præsident, Vladimir Putin. Han var endda til stede ved forhandlingerne mandag eftermiddag, da delegerede fra henholdsvis Ukraine og Rusland mødtes for at diskutere en fredsaftale.

Roman Abramovich, som ejer den engelske klub Chelsea. Foto: Suzanne Plunkett/Reuters

Roman Abramovich overgav styringen af klubben til Chelseas velgørenhedsfond i lørdags.

Til spørgsmålet om Abramovich skal have en rolle i fodbold, svarer Tuchel:

- Det er et for stort spørgsmål for mig at svare på. Jeg er ikke klar over alle detaljer og hele situationen.

- Der er situationer, som er meget vigtigere end fodbold. Situationer som krig er langt vigtigere.