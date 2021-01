Opsigtsvækkende billeder: Brød sammen efter triumf

Det er sjældent, at toptrænere i Premier League lader tårerne trille på sidelinien, men Southamptons Ralph Hasenhüttl gjorde en undtagelse efter den meriterende sejr over Liverpool mandag aften.

Danny Ings bragte Southampton foran mod sin tidligere klub, allerede før stadionuret kunne nå til to, og så var det ellers hårdt arbejde at holde Liverpool fra fadet resten af opgøret.

Så hårdt, at den østrigske manager måtte give fortabt efter slutfløjtet.

Ralph Hasenhüttl sank sammen og lod tårerne løbe, da sejren var i hus. Foto: ADAM DAVY/Ritzau Scanpix

Han fik dog samlet sig og sagt tak for kampen til dommer Andre Marriner. Foto: Naomi Baker/Ritzau Scanpix

Southampton-bossen forsøgte med et glimt i øjet at bortforklare tårerne over for BBC.

- Jeg havde tårer i øjnene på grund af vinden, lød det, inden han satte ord på sejren.

- Det var en intens kamp. Jeg har nærmest ingen stemme tilbage. Spillerne er trætte, og det skal man være for at vinde over sådan et hold. De troede på egne evner.

- Vi var under massivt pres og forsvarede os rundt om boksen, hvilket var afgørende i dag, men samtidig forsøge at spille fodbold. Det løste vi godt, lød det fra Hasenhüttl, der ikke turde tro på de tre point før til allersidst.

- I det 92. minut tænkte jeg 'okay, vi kan få noget med her', og det var en perfekt aften, siger Hasenhüttl.

1-0-sejren over Premier Leagues tophold sender Southampton op på syvendepladsen á point med Tottenham og Manchester City blot fire point efter Liverpool.

