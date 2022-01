Opsigtsvækkende skifte lurer

Udskældte Pierre-Emerick Aubameyang rygtes kraftigt til saudiarabiske Al Hilal, der er mere end villige til at punge ud for angriberens svimlende ugeløn

Pierre-Emerick Aubameyang må fryse, for han er langt ude i kulden i Arsenal.

Cheftræner Mikel Arteta har vendt ryggen til klubbens tidligere kaptajn, som på grund af disciplinære årsager ikke har været i aktion på grønsværen den seneste måneds tid.

Det hævder de engelske medier i hvert fald.

Meget tyder altså på, at den 32-årige angribers dage er talte i London, hvilket flere klubber har in mente - også de stenrige af slagsen.

Newcastle har blandt andet rakt ud efter den vragede stjerne, og nu er der også saudiarabisk interesse for den løntunge Aubameyang.

Flere engelske medier, heriblandt Daily Mail, skriver, at Al Hilal vil hente hovedpersonen til Mellemøsten allerede i denne måned. Der er tale om en låneaftale, hvor Hilal har mulighed for at gøre aftalen permanent efter igangværende sæson.

Aubameyang fik sidst minutter i Arsenal sjette december. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Ligeledes beretter mediet, at den saudiarabiske klub har nikket ja til at betale angriberens enorme løn. Aubameyang hiver ikke færre end 350.000 pund hjem om ugen i Arsenal - svarende til lidt over tre millioner kroner.

Fodboldspilleren vil sammen med sine rådgivere overvejet buddet i de kommende dage og derefter træffe den endelige beslutning.

Arsenal ønsker også at komme af med den tidligere kaptajn, og klubben har gjort stribevis af klubber opmærksomme på, at Aubameyang kan hentes allerede i denne måned, hvor transfervinduet har dørene åbne.

Hovedpersonen selv er tidligt vendt tilbage til London fra Africa Cup of Nations som følge af hjerteproblemer. Dog har han på de sociale medier skrevet, at hjertet har det fint.

