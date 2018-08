Ospina forlader overskudslageret i Arsenal og skifter til Napoli

Der har sjældent været skarpere konkurrence på målmandsposten i Arsenal end lige nu, og det ser ud til at gå ud over David Ospina.

Den colombianske landsholdsspiller ligner tredjevalget hos Premier League-klubben, der i løbet af sommerens transfervindue har forstærket sig med Bernd Leno, som dog måtte se Petr Cech vogte målet i sæsonens første kamp.

Dermed er der lange udsigter til spilletid for den 29-årige David Ospina, som også har stået i skyggen af Petr Cech de seneste sæsoner, men nu er sydamerikaneren på vej videre.

Målmanden er ifølge London Evening Standard på vej til Napoli, hvor han inden længe skal gennem et lægetjek, inden han kan gennemføre sit skifte til Serie A-klubben på en etårig lejeaftale.

Napoli, der har sendt spanske Pepe Reina til AC Milan denne sommer, har fået inkluderet en købsoption i aftalen med Arsenal, og klubben kan gøre lejeaftalen permanent næste sommer for omtrent 30 millioner kroner.

David Ospina har fortsat to år tilbage af sin kontrakt med Arsenal, men han kan nu meget vel have spillet sin sidste kamp for klubben, som han i alt har spillet 70 kampe for siden 2014.

