Otte spillere bliver stoppet

De engelske klubber har undgået en 10 dages karantæne for deres spillere mod at få en karantæne på fem dage

Otte Premier League-spiller får rødt lys til weekend-kampe.

Det er FIFA, der har stoppet dem i fem dage, fordi klubberne ikke har villet frigive dem til landsholdstjeneste. Karantæne går til 14. september.

Klubberne ville ikke have, at spillerne tog til 'røde lande', der er ramt hårdt af corona, for det ville medføre en ti dages karantæne, hvor spillerne heller ikke kunne træne.

Følgende spillere er ramt: Liverpools Roberto Firmino, Fabinho og Alisson; Manchester Citys Ederson og Gabriel Jesus; Chelsea-forsvareren Thiago Silva; Manchester Uniteds Fred samt Leeds-angriberen Raphinha.

Chelsea og Manchester United kommer også til at undvære de ramte i første runde af Champions League, hvor de begynder på tirsdag.

Everton kan dog gøre brug af Richarlison, der ellers også kunne have spillet landskamp, men her har det brasilianske fodboldforbund vist good will, efter klubben lod ham spille OL.

Og man fristes til at sige, at farcen bare er en fortsættelse.

Brasilianernes landskamp mod Argentina blev afbrudt på grund af sagen om de fire argentinske Premier League-spillere, der har afgivet falske oplysninger om deres indrejse i Brasilien