Ottende sejr i træk sender Liverpool i hælene på City

Titelkampen mellem Manchester City og Liverpool i toppen af Premier League ser ikke ud til at slutte lige foreløbig.

Citys forspring blev - i hvert fald midlertidigt - reduceret til tre point, da Liverpool lørdag eftermiddag vandt 2-0 på udebane over Brighton.

På mål af Luis Diaz og Mohamed Salah rykkede Liverpool op på 66 point, mens City har skrabet 69 point sammen. Begge hold har spillet 28 kampe og har 10 kampe tilbage af sæsonen.

Diaz, der kom til i januars transfervinduet, åbnede scoringen efter knap 20 minutter.

Colombianeren modtog bolden fra Joël Matip, som upresset fandt sin holdkammerat med en høj bold i dybden.

Diaz kom først på den, men måtte betale med et hårdt sammenstød med Brighton-keeper Robert Sánchez. Gæsterne argumenterede for et rødt kort, men Sanchez fik lov at blive på banen - og lukke et mål mere ind.

Liverpool - og også Salah - havde chancerne til at udbygge føringen, men det lykkedes først efter en time.

Yves Bissouma brugte armen til at blokere et skud i feltet, og på det efterfølgende hjørnespark var Salah sikkerheden selv.

Med sit ligamål nummer 20 i sæsonen og Liverpools Premier League-mål nummer 2000 nogensinde bankede han udeholdet på 2-0.

Kun Manchester United har ifølge BBC rundet samme milepæl.

De to scoringer rakte til tre point, men allerede mandag kan Manchester City genskabe et forspring på seks point i udekampen mod Crystal Palace.