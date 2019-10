Overfaldet af bande: - Jeg ville flygte

Arsenal-stjernerne Mesut Özil og Sead Kolasinac gennemgik et sandt mareridt, da de i slutningen af juli blev forsøgt røvet af to bevæbnede mænd i London.

Siden da har førstnævnte ikke delt mange ord om oplevelsen, men i et større interview med mediet The Athletic afslører Özil nu det præcise hændelsesforløb.

Sammen med sin hustru var Özil kørt til Kolasinac' hus. Mesut Özil sad bag rattet i sin Mercedes, hustruen på passagersædet, mens holdkammeraten stod uden for bilen, da to mænd pludselig kom til syne.

- Vi kiggede på hinanden i 10-15 sekunder. Vi troede måske, at de ville tage et billede eller sådan noget - det er sket før. Men så lagde vi mærke til, at de havde et våben. De så tydeligvis den store bil, og fordi Sead lige havde givet mig noget, så må de have set, at han havde et dyrt ur på, siger han om optakten til røveriforsøget.

- De sagde direkte til ham: 'Giv os dit ur!'. Seads reaktion var virkelig modig. Han angreb en af mændene. Den anden var foran min bil på en knallert, så jeg ikke kunne køre.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mesut Özil har haft en svær sæsonstart efter overfaldet. Foto: TONY O'BRIEN/Ritzau Scanpix

Vanvittige billeder: Fodboldstjerner angrebet af bande

Premier League-stjerne angrebet med kniv: - Hårdt mentalt

Tyskeren forklarer, at han var bekymret for sin hustru og holdkammeraten. Ikke mindst da røverne forsøgte at åbne døren til passagersædet.

- Jeg så en chance for at køre. Hvis de havde fået fat i min hustru, kunne der være sket noget forfærdeligt med hende. Det gik så hurtigt, at man ikke tænkte klart. Jeg kørte lidt frem og tilbage for at få knallerten væk. Jeg råbte til Sead, at han skulle hoppe ind - og det gjorde han heldigvis, siger Mesut Özil.

Efterfølgende lykkedes det trioen at slippe væk fra stedet i Özils bil, men røverne droppede ikke deres forehavende. De fulgte i stedet efter på knallerten.

- Jeg kørte meget hurtigt, men de blev ved med at komme tæt på. Jeg prøvede at bevæge bilen, blokere for dem. Jeg ville flygte, men de var der hele tiden. Min hustru var ekstremt bange.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sead Kolasinac og Mesut Özil i aktion for Arsenal inden den ubehagelige oplevelse. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

I sidste ende slap de væk, og politiet fandt efterfølgende frem til røverne, som ifølge Mesut Özil også havde forsøgt at røve andre personer efter samme modus. I fodboldstjernernes tilfælde slap de for fysiske skader, men især Özils hustru var psykisk medtaget.

- Min hustru ville væk med det samme. Hun følte sig ikke tryg. Sådan noget er aldrig sket for os tidligere. Det var nogle dårlige uger, men det fik mig aldrig til at ville forlade London permanent. Nu er alt, selv for min hustru, ok, siger han.

Tyskeren har ikke spillet ret meget for Arsenal siden overfaldet. Ud af sæsonens første otte kampe i Premier League har han blot fået 71 minutters spilletid i opgøret mod Watford. I den efterfølgende kamp mod Aston Villa sad han på bænken i alle 90 minutter, og i de seneste to kampe mod Manchester United og Bournemouth har han end ikke været i truppen.

- Jeg kom tilbage til træning, og det gik fint med at spille fodbold, men mine tanker var hele tiden hjemme hos min hustru. Hun var alene i huset, og du ved aldrig, hvad der sker. Så jeg tænkte: Ok, bare træn og tag hjem til din hustru bagefter.

Mesut Özil er som udgangspunkt klar til at spille, når Arsenal mandag møder Sheffield United på udebane.

Se også: Neymar forklarer: Derfor filmer han igen og igen

Se også: Fodboldstrateg stopper i Brøndby

Debriefing fra Japan: - Vi skulle have lyttet til kørerne