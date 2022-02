Overfaldt stjernens mor

Det er næppe nogen overdrivelse at konstatere, at Manchester Citys engelske landsholdsspiller Phil Foden havde en lørdag lige til glemmebogen.

Først på aftenen måtte han sammen med holdkammeraterne se Tottenham løbe med alle tre point på Etihad Stadium, da Harry Kane sikrede London-holdet en 3-2-sejr dybt inde i overtiden.

Men den oplevelse var det rene vand i forhold til det, der ventede senere på aftenen, hvor han var et smut forbi Manchesters AO Arena for at se boksebraget mellem Amir Khan og Kell Brook sammen med flere holdkammerater og sin mor, Claire.

Her blev både mor og søn nemlig overfaldet og måtte flygte fra deres overfaldsmænd. Det skriver en lang række engelske medier, heriblandt The Guardian.

Phil Foden får et par trøstende ord fra Harry Kane med på vejen efter Manchester Citys nederlag til Tottenham. Foto: Ritzau Scanpix

På en video, der optræder på flere sociale medier, kan man se, hvordan Phil og Claire Foden bliver forfulgt i et backstage-område, hvor de og nogle bekendte må tage flugten i en privat loge.

Da Claire Foden viser sig igen, bliver hun slået af en mand, hvorefter et slagsmål bryder ud. The Guardian skriver, at Phil Foden forinden var blevet chikaneret af en gruppe boksetilskuere, selvom han angiveligt forsøgte at ignorere dem.

I Manchester City er reaktionen på overfaldet skarp.

'Klubben er bekendt med, at der cirkulerer en video, der viser Phil Foden og hans familie, der udsættes chikane og mishandling. Vi er chokerede og forfærdede over chikanens karakter og det efterfølgende overfald på et af Phil fodens familiemedlemmer'.

'Vi vil fortsat give Phil og hans familie den støtte, de har behov for', lyder det.

