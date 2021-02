Overgiver sig: Nu er hun bedst

Hylder vild bedrift: - Jeg ringer til Messi

1. september skiftede Pernille Harder som verdens dyreste kvindelige fodboldspiller fra Wolfsburg til Chelsea, og efter de seneste kampe begynder de for alvor at blive imponerede af danskeren i England.

- Sublime Pernille Harder er nu blevet den bedste spiller i Women Super League, lyder overskriften hos The Athletic.

- Flere Pernille Harder-øjeblikke kan blive afgørende for en tæt titelkamp i Women Super League, lyder overskriften hos 90min.com.

Overskrifterne med Harder

Det er hattricket i pokalsemifinalen mod West Ham sidste uge og de to mål i onsdagens sejr mod rivalerne fra Arsenal, der har gjort danskeren brandvarm.

- For bare ti dage siden føltes det som om, at Pernille Harders Chelsea-karriere endnu ikke rigtig var eksploderet, skriver Michael Cox i sin vurdering i The Athletic.

- Indrømmet 17 kampe med 15 sejre og to uafgjorte var ikke så dårligt, men vi ventede på at se Harder retfærdiggøre sit verdensrekordbeløb, skriver han videre.

Hos 90min.com er Ali Rampley inde på det samme.

- Men på de seneste 10 dage er hun brudt igennem. West Ham-kampen var hendes mest komplette præstation i en Chelsea-trøje, og der demonstrerede hun sin evne til at komme bag forsvaret og være hensynsløs i feltet udover at dominere feltet mellem modstandernes forsvar og midtbane.

Også fra officiel hold bliver Harder hyldet

Harder er også en stjerne på det danske landshold. Foto: Stine Tidsvilde/Polfoto

Harder blev sparet på bænken, da Chelsea i weekenden led et af ligaens mest overraskende nederlag nogensinde til Brighton, der ellers havde tabt med syv mål til Manchester City ugen tidligere.

Chelsea fører efter 14 kampe med tre point ned til Manchester United og fem til Manchester City - sidstnævnte mangler dog en kamp.

