Overraskende ros: - Det er et våben

Jannik Vestergaard får massiv ros fra holdkammerat, der mener, at hans afleveringer er et decideret våben i Premier League

Medie: Mourinho vil have ny dansker

Rygterne har den seneste uge sendt den danske midterforsvarer Jannik Vestergaard mod et sommerskifte fra Southampton til Tottenham.

For et halvt år siden var han ellers bare marginalspiller på sydkysten, men i denne sæson har han imponeret - særligt med sin evne til at fordele lange quarterback-afleveringer ud til backerne, når de er stormet frem på banen.

- Det er et våben, siger højrebacken Kyle Walker-Pieters til Hampshirelive.

- Han har været utrolig i denne sæson. Vi har opbygget et godt forhold mig og ham, og det hele kommer fra træning.

- Hvis jeg løber på det rigtige tidspunkt, så finder han mig med de lange bolde, siger Walker-Pieters.

Umiddelbart en overraskende ros til Vestergaard, der i Danmark ikke er kendt for sin omgang med bolden, men mere med sin fysiske styrke i luftdueller via sine 199 centimeter.

Vestergaard afleveringer er et våben. Foto: Michael Steele/Ritzau Scanpix

- Han har haft en rigtig god sæson, og hans selvtillid er vokset ligesom for mig, og for hans og vores skyld, så håber jeg, at det fortsætter, siger Walker-Pieters, der selv er kommet til fra netop Tottenham.

Jannik Vestergaard kom til Southampton fra Gladbach i 2018 og hans fire-årige kontrakt udløber i sommeren 2022, så det er denne sommer, hvis klubben skal have penge for danskeren.

På fodboldsiden footballfancast.com har journalisten Jimmy Moorhouse skrevet en kommentar, hvor han opfordrer Southampton til at forlænge kontrakten med danskeren.

Og i en afstemning samme sted peger 94 procent på, at 28-årige Vestergaard fortjener en ny kontrakt. Også på Twitter ønsker Southampton-fansene at beholde Vestergaard.

Artiklen fortsætter under billederne

Vestergaard er et monster i luften. Foto: Laurence Griffiths/Ritzau Scanpix

Og går ind i en hver fight med brystet fremskudt...Foto: Mike Egerton/Ritzau Scanpix

Ender det med et skifte til Tottenham vil det være samme skifte, som Pierre-Emile Højbjerg foretog sidste sommer med stor succes.

Begge spillere har en fortid i Brøndby og også i tysk fodbold, hvor Højbjerg spillede i Bayern München, og Vestergaard udover Gladbach optrådte i Hoffenheim og Werder Bremen.

Lavede han lige en Jysk Wilczek?

TV2 beklager afbrudt storkamp

Undrer sig over dansk rekordsalg: Hvad laver han?

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+