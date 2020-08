Overraskende skifte i nat

Real Sociedad bliver David Silvas nye arbejdsgiver.

Efter ti år i Manchester City tager spanieren nu tilbage til hjemlandet, hvor han har skrevet under på en toårig kontrakt med klubben fra San Sebastian.

Det skriver Sociedad på sin hjemmeside.

Silvas exit fra Manchester City har længe været en kendsgerning, da hans kontrakt med englænderne udløb denne sommer. Midtbanekreatøren er på det seneste blevet rygtet kraftigt til italienske Lazio, men nu er han altså overraskende endt i Spanien.

34-årige Silva var blandt andet med til at vinde fire mesterskaber med Manchester City, som han kom til i 2010 fra Valencia.

Tidligere mandag meddelte Manchester City, at klubben agter at hylde David Silva ved at rejse en statue af spanieren.

Han var en del af det spanske landshold, der fra 2008 til 2012 vandt EM to gange og VM en enkelt gang.

Mandag aften takker spanieren sin nu tidligere arbejdsgiver på Twitter i en længere meddelelse.

- Det er tid til, at jeg siger farvel til den klub, der har sat et uforglemmeligt aftryk på mit liv og karriere, skriver David Silva og tilføjer:

- Manchester City og jeg er vokset sammen. I ti år har jeg udviklet mig professionelt og personligt. Jeg har oplevet mit elskede barn Mateo blive født i byen, og jeg er endda begyndt at føle mig komfortabel med de store mængder regn.

- Jeg er så glad for at have delt disse uforglemmelige øjeblikke med City-familien. I vil altid være i mit hjerte, slutter Silva.

Nu fortsætter karrieren så i Nordspanien, og noget tyder på, at fansene glæder sig til at se David Silva i aktion.

Fodboldmediet Goal.com skriver, at Real Sociedads hjemmeside kortvarigt gik ned efter annonceringen af Silvas ankomst, fordi så mange mennesker skulle ind og læse om skiftet.

