Overrasker: Schmeichel er den bedste nogensinde

Han var en magtfaktor, da Manchester United satte sig tungt på Premier League i 1990'erne og endte med også at nappe Champions League.

Nu er der gået 30 år, siden den engelske liga blev transformeret fra 1. division til den Premier League, vi kender i dag, og i den anledning går de engelske medier amok i en hyldest til de 30 år, der er gået.

Daily Mail har sat sig med fem af avisens fodbold-skribenter og eksperter og giver - efter hvad der må have været en længere snak - et overordentligt grundigt bud på æraens bedste hold. Altså et klassisk drømmehold med den bedste spiller overhovedet på hver position.

Et umuligt kunststykke, da der er noget med opstillinger, taktik, spillertyper og hvad ved jeg, der gør tankeeksperimentet til en hypotetisk umulighed.

Men ikke desto mindre.

De fem eksperter er enige om at være uenige. Eksempelvis er det ikke alle, der finder plads til Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, John Terry, Steven Gerrard, Frank Lampard, Dennis Bergkamp eller Alan Shearer. Ja, Gerrard og Lampard er faktisk ikke at finde på et eneste af dem.

Men det er Peter Schmeichel til gengæld. På alle fem.

'Han var en gigant'

Konkurrencen er selvfølgelig ikke nær så hård på målmandsposten, da der af gode grunde har været langt færre målmænd i Premier League end midtbanespillere.

Schmeichel jubler over et mål i sin første sæson for Manchester United. Foto: Tine Harden/Ritzau Scanpix

Da Brøndby fik ørerne i United-maskinen i Champions League i efteråret '98, var Schmeichel en mastodont i mål - i gang med sin sidste sæson for de engelske mestre. Foto: Lars Poulsen

Men konkurrencen er nu alligevel hård grænsende til det umenneskelige. For diskussionen omkring rundbordet hos Daily Mail nævner navnkundigheder som Edwin van der Sar, Petr Cech og David Seaman. Folk der alle har haft flere clean sheets end The Great Dane.

- Schmeichel var ikke bare en stor målmand men stod samtidig for en nyskabelse. Jeg er ikke sikker på, at andre har bragt så meget med ind i Premier League som ham, siger journalisten og fodboldskribenten Ian Ladyman og bakkes op af den tidligere topspiller Chris Sutton:

- Det kan jeg ikke argumentere imod. Schmeichel forandrede målmandsgerningen. Man kunne (som angriber, som Sutton var, red.) komme alene igennem med alle målmand, og de fleste ville lægge sig, og man tænkte: 'Fint, jeg vipper den hen over ham'. Men Schmeichel blev stående, som en ishockey-målmand. Han var en gigant i Manchester Uniteds dominans i 1990'erne, men kan jeg få med, at jeg scorede på ham to gange, siger Sutton.

Peter Schmeichel vandt fem engelske mesterskaber, tre FA Cup, én Liga Cup og en Champions League-titel med Manchester United 1991-1999. Han vendte siden tilbage og spillede en sæson i henholdsvis Aston Villa og Manchester City.

