Overtager førstepladsen efter koks

Manchester City kunne let have ført med tre eller fire mål efter bare et kvarter af udekampen mod Watford, som var totalt chanceløs mod mesterholdet.

Pep Guardiolas tropper brændte dog mange chancer, og efter 2-0 ved pausen slap Watford med et hæderligt nederlag på 1-3.

Raheem Sterling gav City en god start. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Mestrene fik dog pointmæssigt fuldt udbytte af Chelseas nederlag til West Ham tidligere lørdag. City er nyt tophold i Premier League - et point foran Liverpool og to foran Chelsea.

City-angrebene rullede ned mod værternes mål gennem hele kampen, og der var blot spillet fire minutter, da gæsterne tog føringen.

Phil Foden sendte et perfekt indlæg ind i panden på Raheem Sterling, som helt umarkeret kunne heade føringsmålet ind.

Både Foden, Jack Grealish og Sterling kom frem til flere store chancer i kampens indledning, men Watford slap for at blive skudt helt i sænk.

Først efter en halv time udbyggede Bernardo Silva føringen, og 2-0 blev pausestillingen. City burde dog have lavet mindst fire-fem mål med tanke på holdets store chancer.

Topholdet havde bolden i 81 procent af tiden i de første 45 minutter. Selv om foden blev lettet en smule fra speederen efter pausen, duftede det af flere mål. Til City vel at mærke.

Det blev formstærke Bernardo Silva, som med en smuk afslutning helt op i modsatte målhjørne gjorde det til 3-0 efter 63 minutter.

Bernardo Silva krøller bolden op i det lange hjørne i Manchester Citys udekamp mod Watford. Foto: David Klein/Reuters

Et kvarters tid før slutfløjt lykkedes det faktisk Watford at få scoret lidt ud af det blå. Juan Hernandez hamrede bolden på stolpen og fulgte selv op på riposten.

Kort efter var Joshua King endda tæt på at reducere yderligere og bringe spænding tilbage i opgøret, men her stoppede den kortvarige opblomstring også.

City kom frem til flere store chancer for udbygge føringen, og Watford-spillerne skal være glade for at slippe med et nederlag på 1-3.