- Overvejede et skifte

Efter to sæsoner i Southampton FC er Jannik Vestergaard blevet en ombejlet herre, og selvom han efter transfervinduet lukkede stadig spiller i den sydengelske klub, er det ikke ensbetydende med, at der ikke var interesse.

Det fortæller den danske midterforsvar i et interview med Goal.com.

- Jeg vil ikke lyve og sige, at jeg ikke har haft et skifte i tankerne. Jeg var tæt på i januar, men klubben og manageren fortalte mig, at de ville have mig til at blive - og det gjorde jeg, fortæller den 199 cm høje dansker.

I sommerens transfervindue blev Jannik Vestergaard både kædet sammen med Tottenham og Leicester, men han fortæller, at der også var interesse fra klubber i Spanien.

Detaljerne kender Jannik Vestergaard ikke selv - det er kun hans agent, der gør det.

Hans fokus lå på Southampton, og det gør de stadig.

- Jeg har været dedikeret til ideen om at fortsætte i Southampton. Jeg ville blive, ligesom de andre spillere valgte at blive. Vi vil gerne være en del af det her projekt.

Han tror på, at holdet kan ende højere i tabellen end de seneste sæsoner, hvor de senest endte som nummer 11 i en liga, som han uden tvivl ser, som den bedste i verden.

Jannik Vestergaard har spillet 19 landskamp for det danske A-landshold, hvor det er blevet til et enkelt mål. Foto: Jens Dresling

Jannik Vestergaard spillede 19 kampe i Premier League for Southampton i sidste sæson, hvor det blev til et enkelt mål mod giganterne fra Manchester United.

Efter fire kampe i den igangværende sæson har holdet hentet to sejre og ligger på 11. pladsen, hvor den danske midterforsvarer har været på banen i tre af kampene.

Næste gang Southampton skal i aktion i Premier League rejser de til London, hvor de møder Chelsea på Stamford Bridge lørdag.

