Overvejer forbud i omklædningsrummet

Thomas Frank er bekymret for, hvor meget de sociale medier påvirke spillertruppen og overvejer derfor at forbyde telefonerne i omklædningsrummet

Omkring årsskiftet lignede det en oprykning til Premier League for Thomas Frank og danskerklubben Brentford, men med blot tre sejre i de sidste ti kampe tyder meget på, at klubben må ud i playoff om oprykning.

Og den danske manager overvejer nu at indføre et forbud i omklædningsrummet, fordi han er bekymret for, hvordan sociale medier påvirker spillerne.

- Det er dejligt med ros, når du scorer hattrick...men du scorer ikke hattrick hver uge. Jeg har talt med spillerne om sociale medier, specielt hvis nogle spillere ikke har præsteret så godt, siger Frank til The Guardian.

- Jeg læser ikke selv noget af det, men jeg ved, hvordan det fungerer og kender mekanismerne.

- Når jeg talt i 30 sekunder efter en kamp, så er de alle sammen på deres telefoner, og jeg tænker 'Bør jeg lave en regel om, at de ikke kan gøre det, før de forlader omklædningsrummet?' Jeg ved det ikke, siger Frank.

Thomas Frank peger på, at spillerne skal være særdeles mentalt stærke for at undgå at blive en anelse påvirket af meninger på sociale medier, og han ønsker sig strengere straffe til de såkaldte tastaturkrigere.

Med otte kampe tilbage ligger Brentford på tredjepladsen ni point efter Watford på den oprykningsgivende andenplads, mens man har syv point ned til Bournemouth på den syvendeplads, der end ikke giver playoff-kampe om oprykning.

Sidste år mislykkedes oprykningen til Premier League i playoff-finalen på Wembley.

SÅDAN ER DET GÅET PLAYOFF-TABEREN ÅRET EFTER ? - Brentford (20/21)

10 - Derby (19/20)

5 - Aston Villa (18/19)

20 - Reading (17/18)

4 - Sheffield W (16/17)

2 - Middlesbrough (15/16)

8 - Derby (14/15)

13 - Watford (13/14)

15 - Blackpool (12/13)

1 - Reading (11/12)

4 - Cardiff (10/11)

8 - Sheffield U (09/10)

10 - Bristol C (08/09)

1 - West Bromwich (07/08)

24 - LEEDS (06/07)

4 - Preston (05/06)

6 - West Ham (04/05)

8 - Sheffield U (03/04)

8 - Norwich (02/03)

8 - Preston (01/02)

16 - Barnsley (00/01)

Fed=Op, Kursiv=Tabt semi, VERSALER=NED

