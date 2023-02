De to norske Premier League-stjerner og kammerater Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland står ansigt til ansigt onsdag aften, når Arsenal og Manchester City brager sammen. Venskab er der dog ikke meget af under kampen

Der er lagt op til en lækkerbisken, når Arsenal og Manchester City tørner sammen onsdag aften i Premier League.

Blot tre point adskiller de to storhold, og kampen kan derfor have afgørende betydning for, hvor mesterskabet ender, når vi rammer 28. maj.

De to holds største stjerner Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er rigtig gode venner uden for kridtstregerne, men lige så snart støvlerne er snøret, og bolden ruller, bliver venskabet sat på pause.

- Vi snakker sammen hver eneste dag, men ikke så meget om kampen. Vi er kammerater uden for banen, men når vi er på banen, er vi ikke venner, siger Haaland i et interview med Viaplay og roser sin norske landsmand.

- Det er godt at se en norsk kaptajn for det hold, der har været det bedste i England. Jeg er glad på hans vegne.

Der er ingen fjendsk stemning mellem de to stjerner, når de brillerer sammen på det norske landshold. Foto: Christine Olsson/Ritzau Scanpix

- Jeg lever drømmen

24-årige Martin Ødegaard, der er anfører for The Gunners, har svært ved at sætte ord på sin nuværende situation, hvor stort set alting går i den rigtige retning.

- Det, at spille i Premier League, er, hvad jeg har drømt om hele livet. Jeg voksede op med Premier League, og nu er jeg her. Endda også som anfører.

- Det er svært at finde ord, men jeg lever drømmen, har det sjovt og nyder hver eneste kamp, forklarer Ødegaard til Viaplay.

De to norske stjerner vil begge kunne ses 20.30, når storkampen bliver sparket i gang, og du kan se kampen på Viaplay og TV3 Plus. fra 19.30.