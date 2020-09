På indkøb: Betaler 225 mio. kr.

Arsenal forstærker den defensiv, der i så mange sæsoner har frustreret fans af 'The Gunners'.

FA Cup-vinderne offentliggjorde tirsdag eftermiddag, at de var nået til enighed med Lille om et køb af brasilianske Gabriel.

Den 22-årige brasilianer har angiveligt kostet Arsenal £27 mio. - 225 mio. kr. - og får trøje nummer 6 i Arsenal.

Et nummer, som forsvarslegenden Tony Adams bar i Nordlondon-klubben i mange sæsoner.

- Vi er begejstrede over at have købt Gabriel. Han er en spiller, vi har fulgt i et stykke tid, og der var mange klubber efter ham.

- Så vi er stolte over at være blevet enige med Lille og med spilleren. Gabriel er en spiller med høj kvalitet, siger Arsenals tekniske direktør Edu til klubbens hjemmeside.

Gabriel i duel med Willian i en Champions League-kamp mellem Lille og Chelsea tilbage i december. I den kommende sæson bliver de to brasilianere holdkammerater i Arsenal. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix

Gabriel oplevede sit gennembrud på den internationale scene i sidste sæson, hvor han spillede fast for Lille både i ligaen og i Champions League.

Han kom til den nordfranske klub tilbage i januar 2017 og har været udlejet til Troyes og Dinamo Zagreb.

Der er tale om en stor venstrebenet forsvarsspiller, der trods sin højde har fart i stængerne. Gabriel skulle have været en del af det brasilianske U23-landshold ved OL i Tokyo.

