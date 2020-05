På pinebænken: Ingen Premier League før juni

Mens Tyskland er klar til at åbne op for Bundesligaen, og Danmark gør klar til, at Superligaen kan vende tilbage sidst i maj, må de i England vente noget tid, før bolden igen kan rulle i Premier League og de andre professionelle rækker.

Det er den engelske regering, der netop har meldt ud, at der ikke kan spilles fodbold i England - ej heller for lukkede døre - før tidligst 1. juni.

I England har pilen peget på, at man gerne vil have afviklet de sidste ni runder med start fra omkring 12. juni, men problemet er, at 14 af 20 klubber i Premier League skal være enige om en genstart.

Det er klubberne ikke lige nu, hvor bundholdene ikke er tilfredse med modellen. Forklaringen skal formentlig findes i, at de håber på en annullering af sæsonen, så de også næste sæson har status af Premier League-hold, hvilket er økonomisk vigtigt.

Det er i øvrigt ikke kun fodbold, der er lukket ned - det gælder al professionel sport.

Regeringen har udgivet et 50 siders langt dokument, hvor det fremgår, hvordan man vil begynde at åbne det engelske samfund op så småt.

Ifølge dokumentet er der meget lange udsigter sportsbegivenheder med mange tilskuere - som Premier League-kampe - før de kan afvikles under normale omstændigheder. Altså med tilskuere.

