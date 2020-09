På plads i nat: Liverpool enig med ny angriber

Skysports melder, at Liverpool er enige med Wolverhampton og betaler 365 millioner kroner for portugisisk kantangriber

Se også: Kan du genkende verdensstjernen?

Fredag skiftede Thiago Alcantara fra Bayern München til Liverpool, og nu er de engelske mestre klar med endnu en forstærkning i form af den portugisiske angrebsspiller Diogo Jota, der primært optræder som venstrekant.

- Liverpool har indgået en aftale om at betale 45 millioner pund (365 millioner kroner) for Wolverhampton-angriberen Diogo Jota til, og den 23-årige spiller kommer til klubben lørdag for at gennemgå lægetjek, inden handlen er lukket, skriver Skysports.

Ingen af klubberne har endnu gjort skiftet officielt, men Skysports mener altså, at kun lægetjekket mangler, og også andre medier som The Times og The Guardian har skrevet om skiftet og skriver, at det er på plads.

23-årige Diogo Jota scorede syv gange i 34 kampe i sidste sæsons Premier League, men var ikke med i Wolverhamptons kamp torsdag mod Stoke og sad på bænken, da man i weekenden vandt 2-0 mod Sheffield United.

Se også: Officielt: Liverpool henter stjerne i Bayern

Artiklen fortsætter under billederne

Diogo Jota efter mål mod Chelsea. Foto: Rui Vieira/AP

Klopp får nyt offensivt trumkort. Foto: Shaun Botterill/Reuters

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

I alt har han scoret 33 gange i 111 kampe for Wolverhampton, hvor han kom til fra Atlético Madrid i 2017 først på leje og siden permanent. Karrieren blev startet i den mindre klub Pacos Ferreira, og efter det kiksede ophold i Atlético Madrid har han også været lejet ud til Porto, mens det er blevet til 30 U-landskampe og 14 mål og også fire kampe på A-landsholdet.

Mens Liverpool altså får en ny angriber, så melder Skysports, at Liverpool-forsvareren Ki-Jana Hoever rykker den modsatte vej til en værdi af 81 millioner kroner. Det bytte skulle have gjort den store handel lettere.

Den 18-årige forsvarer nåede kun fire kampe for Liverpool siden ankomsten fra Ajax i 2018, og så sent som sidste sommer skrev han en længere kontraktforlængelse med klubben.

Se også: Årets spiller kåret: FCM rydder bordet

Lover godt for klassikerne: - Man er jo målløs