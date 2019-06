Pænt nej tak: Eriksen afviser engelsk gigant

Manchester United har angiveligt spurgt Christian Eriksen, om han kunne være interesseret i et skifte, men det blev et nej fra danskerens side

Nok så Christian Eriksen op til Manchester United-helten Paul Scholes, da han var lille, men det betyder ikke, at han vil gå i den dygtige midtbanespillers fodspor.

Det fortæller journalist og forfatter Tom McDermott, der holder til i Manchester.

- Jeg får at vide, at Manchester United har spurgt til Christian Eriksen, men det var et 'nej' fra danskeren og hans hold, skriver han på Twitter.

- Spanien er hans førsteprioritet, men Solskjær har et problem med at tiltrække spillere. Dem på elite-niveauet vil foretrække en Champions League-klub. Selv 'de næstbedste' har præferencer.

Eriksens kontrakt med Spurs udløber næsten sommer. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Den danske landsholdsspiller fortalte for små to uger siden, at han gerne ville prøve noget nyt. Førhen har han og agent Martin Schoots ellers holdt tæt med informationerne.

Efter Eriksens statement åbnede agenten mere for posen og fortalte, at tre klubber var efter danskeren.

Eriksen har haft masser af succesi Tottenham. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Eriksen har siden sin ankomst til Tottenham etableret sig som en af de mest afgørende spillere i Premier League og ligger konstant i toppen, når man ser på mål og oplæg fra midtbanespillere.

The Times havde for nylig fokus på en anden Premier League-profil i form af Manchester Uniteds Paul Pogba, og her sammenlignede avisen de bedst præsterende midtbanefolk, siden franskmandens tilbagevenden til De Røde Djævle.

Mens Pogba har henholdsvis 24 mål og 23 assists, hedder Eriksens tal 26 og 37 i samme periode. Verdensmesteren har ytret, at det kunne være tid til en ny udfordring, og han er - ligesom Eriksen - også sat i forbindelse med Real Madrid.

